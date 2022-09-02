Военно-морские силы (ВМС) Ирана захватили в Красном море два беспилотника пятого флота ВМС США.

Иранский флот обнаружил несколько беспилотных «шпионских» устройств, брошенных на международных морских путях. Американская сторона подтвердила информацию о захвате дронов, но дополнительные сведения раскрывать пока не стала.

«Мы знаем о соответствующих заявлениях. Инцидент имел место. Дополнительная информация будет предоставлена при возможности», — сообщили РИА «Новости» в пятом флоте.