Необходима перепись карабахских армян, которая должна быть проведена для уточнения их точного количества и статуса (проживали здесь или пришлые, и т.д.), а также понимания их готовности отказаться от гражданства Армении и получить гражданство Азербайджана.

Вопрос — как ее проводить, и на каком этапе? Очевидно, сразу же после вывода армянских НВФ и прекращения деятельности администрации сепаратистов. Проводить перепись в 2023 году могут органы МВД и статистики Азербайджана.

Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.