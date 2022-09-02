Члены депутатской группы «Жаңа Қазақстан» Мажилиса Казахстана высказались за возвращение Нур-Султану названия Астана, передает Tengrinews.kz.

«Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы. Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы – Астана, которое в свое время было предложено первым президентом. Это решение будет учитывать вклад первого президента в становление и развитие главного города страны, а также будет отвечать запросам и ожиданиям граждан», — говорится в распространенном депутатами заявлении.