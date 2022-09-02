Газовые хранилища Европы, по состоянию на начало сентября, уже почти полностью заполнены. Страшилки России о якобы «холодной зиме» оказались обычным пшиком.

Об этом говорится в Twitter-аккаунте советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

«Сентябрь только начался, а газовые хранилища Европы заполнены почти до отказа. В очередной раз оказалось, что русские страшилки про «холодную зиму» являются пшиком. Как и план газового шантажа Европы и принуждения к сдаче. Все же идет по плану, да? Видимо план такой: свободная Украина и энергонезависимый ЕС», — пишет Подоляк.