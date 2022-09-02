Сегодня мы говорим о том, как транспортировать электроэнергию в Европу. По существующей линии, которая пойдет в Европу через Грузию, Турцию и Болгарию, или по новой линии? Или с Зангезурским коридором, имеющим большой потенциал энергоснабжения? Это три этапа наших энергетических планов. Он охватит не только Европу, но и более широкую территорию. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы удовлетворить потребности наших партнеров. Очевидно, что энергетическая безопасность – это национальная безопасность. Это более очевидно, чем когда-либо с начала войны в Украине.

Об этом в своем выступлении на тему «Роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности» на 48-м международном форуме Черноббио в Италии заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Это может показаться трудным. Но это наша история, наша география, и мы всегда жили в этой географии. Ни мы, ни наши соседи не в силах изменить эту географию. Я думаю, что успех нашей страны заключается в политическом развитии и укреплении независимости. В прошлом году мы отметили 30-летие нашей независимости. Это показывает, что можно поддерживать нормальные отношения с соседями. В то же время также возможно сохранить нашу национальную идентичность, независимость и независимую политическую позицию, поддерживая отношения с соседями, которые намного больше, чем наша страна. Что касается отношений с нашими соседями, то могу сказать, что мы всегда стараемся найти области сотрудничества. Мы всегда высказывали проблемные вопросы, по которым у нас разные позиции. Мы никогда не приспосабливались к политике наших соседей. У нас всегда была своя политика, которая формировалась на основе международного права, справедливости, решений и документов международных организаций, а также мудрости. Так что я думаю, что мы преуспели. Азербайджан уже имеет устойчивую политическую позицию, стабильна и наша экономика. Мы инвестировали экономически, чтобы стать независимыми. В противном случае мы бы чувствовали себя зависимыми. Азербайджан был частью империи, мы были частью Советского Союза. Наш народ был независимым в течение 30 лет, и мы хотим жить независимо всегда. Для этого мы должны быть сильными. У нас должны быть хорошие друзья», — отметил президент.