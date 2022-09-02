В прошлом месяце в Баку мы с председателем Европейской комиссии госпожой Урсулой фон дер Ляйен подписали Меморандум о взаимопонимании между Европейским Союзом и Азербайджаном о стратегическом партнерстве в области энергетики. Это очень важный шаг на пути к дальнейшему развитию наших энергетических ресурсов. Я назвал это дорожной картой нашей будущей деятельности. Мы планируем удвоить экспорт природного газа в Европу, и я уверен, что мы этого добьемся.

Об этом в своем выступлении на тему «Роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности» на 48-м международном форуме Черноббио в Италии заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Для этого должны быть предприняты важные шаги – политические решения, технические меры и, конечно же, инвестиции. Потому что возможности разных сегментов Южного газового коридора разные. Пропускная способность TANAP составляет 16 миллиардов кубометров. Мы планируем увеличить его до 32 миллиардов кубометров. Пропускная способность ТАР составляет 10 миллиардов кубометров, сейчас он работает на полную мощность, и нам необходимо увеличить его пропускную способность хотя бы до 20 миллиардов кубометров. Это, конечно же, требует дополнительного финансирования. Мы к этому готовы как страна и как инвестор. Однако и здесь необходимо участие других членов нашей команды», — отметил лидер государства.