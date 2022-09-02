Кабинет министров Украины на своем заседании принял новый пакет санкций, который касается 99 физических и 178 юридических лиц, в том числе дочерей президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции Украины.

Сообщается, что речь идет о российских предприятиях военно-промышленного комплекса, должностных лицах нацбанков РФ и Беларуси.

Под санкции попали, в том числе, компании и лица государств, которые содействовали вторжению РФ в Украину, помогали России обходить предыдущие санкции.

Кроме того, санкции ввели против российской телекомпании «Царьград» и компаний, занимавшихся майнингом в интересах российской промышленности.

Список попавших под жесткие ограничения персон возглавили дочери президента РФ Владимира Путина.

В Минреинтеграции подчеркнули, что санкции будут применяться Украиной синхронно со странами-партнерами.