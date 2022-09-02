Мир никогда не будет таким, каким был до февраля. Об этом сказал президент Ильхам Алиев, отвечая на вопросы на 48-м Международном форуме в Черноббио в Италии.

Глава государства также подчеркнул, что сегодня «мы видим полное нарушение норм международного права».

«Мы не можем игнорировать тот факт, что мир меняется. Мы также видим полное нарушение международно-правовых норм. Эти международно-правовые нормы были нарушены и в нашем случае. Мы активно обращались к международному сообществу, пока наши земли находились под оккупацией. Резолюции Совета Безопасности ООН не выполнялись 27 лет. Сейчас мы наблюдаем нарушения международного права во многих других регионах. Мы видим, что некоторые страны думают, что могут игнорировать это, и им все равно. Итак, это совершенно новая ситуация. Каким будет новый порядок мира? Что будет с международными институтами, ООН? Он будет восстановлен, или появится другая организация? За все это несут ответственность те, кто может продвигать новые идеи в мире», — подчеркнул азербайджанский лидер.