Еще одному бывшему командующему армянскими оккупационными войсками в Карабахе предъявлено обвинение: полномочия генерала Джалала Арутюняна приостановлены, сообщил армянский следком.

Его обвиняют в халатном отношение к своим служебным обязанностям, не исполняя их и выполняя ненадлежащим образом, действия которого повлекли тяжкие последствия; собственные подразделения понесли огромные потери в живой силе и боевой технике.

На днях по пути из Ханкенди в Ереван был арестован и взят под стражу бывший командующий армянскими сепаратистами в Карабахе генерал-майор Микаел Арзуманян.