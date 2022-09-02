Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что на сегодняшний день процесс расширения ЕС отодвинут на второй план, а повестка Евросоюза формируется узкими политическими интересами отдельных кругов и стран.

Об этом Чавушоглу заявил в своем обращении к участникам саммита Открытой балканской инициативы в Белграде, где принимают участие представители Сербии, Албании, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины, Черногории и Венгрии.

Глава дипломатии Турции отметил, что расширение некогда было одной из самых успешных политических инициатив ЕС.

«Современный Евросоюз замкнулся в себе, и узкие политические интересы поглотили повестку расширения. Никто, к примеру, не может толком объяснить, почему Албания и Северная Македония так долго ожидают принятия в ЕС», — сказал Чавушоглу.

Он также коснулся к ситуации вокруг Украины. «Это тревожный звонок. Мы стали свидетелями, насколько мир чувствителен к различным ударным волнам. Приближается зима. Появилась общая проблема, энергетическая и продовольственная безопасность. У нас нет иного выбора, кроме сотрудничества. Турция продолжит выполнять все свои обязательства в рамках в рамках зернового соглашения, заключенного в Стамбуле. Мы также делаем все возможное, чтобы помочь нашим соседям на Балканах удовлетворить их потребности в газе в зимний период. Война еще раз продемонстрировала важность совместных инвестиций в возобновляемые источники энергии и интеграцию рынков электроэнергии и газа», — сказал он.