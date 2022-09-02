Российский телеведущий и публицист Александр Невзоров в интервью журналисту Дмитрию Гордону отметил нестандартный подход ведения боевых действий Вооруженными силами Украины, в том числе в ходе контрнаступления на юге страны.

«Понятно, что Украина ведет очень интересно свои боевые операции, не рекламируя их, не выпуская в эфир лишних подробностей, – сказал Невзоров. – Но понятно, что сейчас под Херсоном заснут таким, вечным, херсном тысячи путинских солдат».

Публицист рассказал, что как только появилась информация о контрнаступлении, он связался с советником Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем.

«Я судорожно ночью писал Арестовичу: «Как там наше наступление?» Арестович выждал, гадина такая, такую, мучительную, паузу минуты в три – и написал: «Наступаем, продвигаемся», – вспомнил публицист.