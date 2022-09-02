Ведущее российское агентство ТАСС опубликовало материал о вышедшей в свет в Азербайджане книге «Фактор личности». Издание является совместным проектом Исполнительной власти Баку и Института истории Национальной академии наук Азербайджана (НАНА). Об этом Minval.az сообщили в Исполнительной власти Баку.

«Это первая попытка обобщения причин поражения Азербайджана в первой Карабахской войне, анализа того, как шла подготовка страны к деоккупации азербайджанских территорий, как создавалась соответствующая правовая база для разрешения карабахской проблемы, проводились экономические реформы и строилась современная армия», — сказал в беседе с корреспондентом ТАСС глава Исполнительной власти Баку, руководитель проекта и автор вступительного слова к книге Эльдар Азизов.

Процессы представлены с учетом фактора личности (отсюда и название книги) президента Азербайджана Ильхама Алиева, которому, по словам авторов проекта, удалось мобилизовать все ресурсы страны на решение важнейшей национальной задачи.

Особое значение книги заключается в том, что о событиях в ней рассказывают сами участники войны: ход боевых действий описывает министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, дипломатический аспект представлен министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым, развитие экономики анализируют ученые-экономисты.

Кроме того, в ней содержится обширная информация о всеобъемлющей восстановительной работе, которая проводится на территориях, перешедших под контроль Баку: о прокладке автомагистралей и железных дорог, строительстве аэропортов, электростанций, социальных объектов, жилых комплексов. В книге также повествуется о масштабной работе по восстановлению культурного наследия, которая была проведена Фондом Гейдара Алиева и лично его главой — первым вице-президентом Мехрибан Алиевой.

«Книга написана без эмоций и содержит лишь факты, статистические данные и анализ событий», — добавил Эльдар Азизов, историк по профессии.

ТАСС отмечает, что выпущены уже версии книги на азербайджанском и русском языках. Сейчас готовятся к печати версии на турецком и английском языках. Книга вызвала повышенный интерес среди экспертов на постсоветском пространстве, которые пристально следили за событиями в Карабахе. Авторы не исключают, что в будущем издание может быть использовано в качестве учебного пособия.