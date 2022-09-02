Помимо влияния глобального потепления, главной причиной возникновения пожаров остается человеческий фактор.

Об этом министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров сказал, выступая на совещании в МЧС, посвященном вопросам по пожарной безопасности в лесах, передает АПА.

«Пренебрежительное отношение и безответственное поведение некоторых людей к простым правилам пожарной безопасности приводят к пожарам в лесах, которые являются нашим национальным достоянием, ущербу лесному фонду, флоре и фауне, которые формировались десятилетиями. Поэтому для своевременного предотвращения лесных пожаров важно, чтобы все соответствующие органы действовали координировано», — отметил он.

В заключение министр Кямаледдин Гейдаров отметил важность продолжения мероприятий, проводимых в целях предотвращения пожаров, а также дал поручения руководителям соответствующих структурных подразделений министерства подготовить предложения по внесению соответствующих изменений в нормативные правовые акты, касающиеся пожарной безопасности в лесах.