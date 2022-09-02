Перед виллой бывшего министра национальной безопасности Эльдара Махмудова в Нардаране прошла акция протеста. Соответствующие фотографии были опубликованы в социальных сетях.

Протестующие заявили, что были незаконно арестованы Министерством национальной безопасности по ложным обвинениям и отпущены после получения крупной суммы денег от родственников. Они потребовали возмещения причиненного им ущерба. Протестующие держали в руках плакаты с требованием вернуть им деньги.

Участники акции потребовали привлечь к ответственности Эльдара Махмудова, бывшего генерального прокурора Закира Гаралова и его первого заместителя Рустама Усубова. Они утверждали, что большая часть денег, полученных от их семей в МНБ, досталась именно им.

В ответ на запрос Qafqazinfo в пресс-службе МВД сообщили, что акция прошла в мирной обстановке: «Во время акции инцидентов не было, задержаний не производилось».

Протестующие являются потерпевшими по уголовному делу, известному как «дело МНБ», расследуемому Бакинским военным судом. В настоящее время идет судебный процесс над генералом Мовламом Шихалиевым, много лет возглавлявшим Главное следственное управление Службы национальной безопасности, и работавшими в его подчинении начальниками управления Ясином Мамедовым, Вусалом Алекперовым и Сахибом Алекперовым.

Их обвиняют в получении взятки в размере 14,3 миллиона манатов и завладении 5 миллионами манатов с помощью угроз во время их пребывания в должности.