Руководство России, вероятно, готовится к созданию новых сил для усиления наступления на Украину осенью и зимой.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Эксперты указывают, что заявление Путина о планах ликвидировать в Украине «антироссийский анклав», а также повторение старой агрессивной риторики в отношении украинцев свидетельствует о том, что российский президент не отказался от своих максималистских намерений захватить всю страну.

«(Заявление), предположительно, направлено на то, чтобы создать информационные условия для призыва к дальнейшим усилиям России и создания сил осенью и зимой этого года», — считают аналитики.

В то же время захват Донбасса до 15 сентября эксперты считают маловероятным. Оккупация региона нужна российскому командованию только для того, чтобы поднять боевой дух захватнических войск.

В Институте отмечают, что после захвата Лисичанска русская армия добилась незначительных успехов вокруг Авдеевки, после чего продвижение оккупантов застопорилось.