Канцлер Германии Олаф Шольц отверг возможность прекращения ФРГ импорта газа из России. Об этом он сообщил в ходе беседы с жителями немецкого города Эссена, передает «Газета.ру».

«Можно сказать, что мы преодолеем эту ситуацию (с вопросом газоснабжения. — ред.). Но это будет сложнее сделать, если мы откажемся от того, что хоть и в небольших количествах, но поступает (из России. — ред.). Мы не должны излишне усложнять себе жизнь, это мое личное убеждение», — сказал Шольц.

По его словам, Германия сможет пережить энергетический кризис в связи с тем, что Берлин своевременно принял решения, затрагивающие, например, заполнение газохранилищ ФРГ, запуск угольных электростанций и строительство терминалов для СПГ.

Также Шольц добавил, что Германия должна расширять свою инфраструктуру для импорта газа, чтобы никогда не быть зависимыми.