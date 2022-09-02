Власти Сербии должны принять ЛГБТ-шествие EuroPride в Белграде, заявили во внешнеполитической службе Евросоюза. По мнению ведомства, сербскому руководству нужно найти решение, чтобы провести гей-парад в «атмосфере мира».

«В свете заявления об отмене EuroPride [в Сербии] ЕС призывает сербские власти продолжить контакты с организаторами, чтобы найти решение и принять EuroPride в атмосфере мира и безопасности», — цитирует заявление внешнеполитической службы ЕС РИА «Новости».

Как отметили в европейском ведомстве, Брюссель ожидает от Сербии, как одного из близких партнеров Евросоюза, приверженности «защите прав человека». В службе ЕС также подчеркнули, что этот вопрос связан с представителями ЛГБТ, имеющими права на митинги и собственное самовыражение.