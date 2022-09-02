Мирный договор между Азербайджаном и Арменией будет означать окончательное урегулирование «арцахского вопроса» (здесь и далее кавычки наши — Minval) в пользу Азербайджана. Такое заявление сделал депутат от оппозиционного блока «Армения» Андраник Теванян. Также депутат уверен, что Ереван пойдет на новые уступки. И вообще, власти Армении переняли политику мира любой ценой, которая в итоге может стоить государственности, и в этих условиях все ожидаемо.

Кроме того, Теванян уверен, что и недавняя встреча в Брюсселе прошла по азербайджанской повестке. «Пять принципов, которые должны быть заложены в основу мирного договора, представил Азербайджан. На них очень быстро ответил Ереван и согласился. После этого власти Армении заявили, что представили свои 6 предложений, которые должны были дополнить пять азербайджанских предложений, но Баку их просто проигнорировал. На это Ереван ответил молчанием, фактически приняв, что мирный договор должен быть на азербайджанских условиях», — цитируют Теваняна СМИ Армении. Напомнив, что пять принципов Азербайджана не предполагали какой-либо статус «Арцаха», не предполагали наличие самого конфликта, а Алиев заявил о том, что вопрос Карабаха закрыт, и армяне должны смириться с полной потерей Карабаха, оппозиционный депутат вбил еще один «гвоздь» в дипломатию Пашиняна: «Если сопоставить 5 азербайджанских принципов и официальные заявления Баку, становится понятно, что мирный договор будет по повестке Баку. Кроме того, и в заявлении Шарля Мишеля нет слова о Карабахе, даже само слово «Карабах» не упоминается. Если раньше мы спорили о том, что Мишель не использовал термин «Нагорный Карабах», предполагающий субъектность, использовал формулировку «армянское население Карабаха» и говорил об их правах и гарантиях безопасности, то сейчас и этого нет». После чего озвучил главное: «После 44-дневной войны Армения значительно потеряла свою субъектность в международных отношениях, а в «Арцахе» – государственность. Сейчас мы видим, что Армению пинают, как футбольный мяч, с одной стороны турки, с другой – из Брюсселя, с третьей – из Москвы. Каждый преследует свои интересы, а вот продвижением интересов Армении никто не занимается. Власти Армении занимаются исключительно защитой своих кресел. Если эту защиту они найдут у Турции, они станут обслуживать интересы Турции. То же самое будет в случае с Брюсселем и Москвой». Как уверен Теванян, те задачи, которые ставит перед собой Азербайджан, он от Пашиняна получает: «Сейчас Баку говорит о тех же анклавах, но я не вижу контраргументов, которые были бы основаны на политике властей. Произошедшее в Лачине противоречит заявлению от 9 ноября, и даже власти Армении говорили, что требования Азербайджана нелегитимные. Но спустя несколько дней ставленники властей Армении в Арцахе заявили, что армяне должны уйти из Лачина. То есть в итоге произошло то, чего требовал Баку».

Можно, конечно, при желании усмотреть в словах Теваняна «внутриполитический» резон, тем более что он представляет в парламенте оппозиционный блок «Армения». Но по сути спорить с Теваняном не приходится. Вслед за военным поражением Армения терпит и дипломатическое, причем по всем фронтам. И не сказать, чтобы это было совсем уж неожиданно.

Субъектность в международных отношениях, по совести говоря, Армения растеряла еще до Отечественной войны, превратившись из государства в «форпост». Но в Ереване забыли, что, во-первых, от статуса форпоста до роли разменной монеты — даже не один шаг, а полшага. А во-вторых, за интересы и хотелки «форпоста» его хозяин вовсе не станет «вписываться» c тем же рвением, что и за свои. Особенно если становится по-настоящему горячо.

Тем более понятно, что вся, с позволения сказать, «стратегия» Армении держалась на агрессивности, помноженной на силу. В армянской и околоармянской тусовке можно было вести цветистые разговоры о «самоопределении», но в реальности под притязания Армении на Карабах, а тем более окружающие его районы, подвести какую-либо правовую базу было невозможно априори.

Да и для внешних игроков интерес она представляла разве что как «дубина», с помощью которой можно было грозить и Азербайджану, и Турции, и Грузии…Но когда Армения потерпела сокрушительное поражение в 44-дневной войне, 10 тысяч «львов со стальными сердцами» просто сбежали с поля боя, над Шушой был поднят флаг Азербайджана, а вся ее хваленая «боевая мощь», доставленная из России под видом «гуманитарной помощи», составила экспозицию «Парка трофеев» в Баку, вся ереванская политическая «конструкция» обрушилась как карточный домик.

И вот это уже надолго — вне зависимости от того, будет ли в Армении у руля Никол Пашинян, Ишхан Сагателян или еще кто-нибудь. Азербайджан после 200 лет искусственного сколачивания и расширения «христианского форпоста» не теряет, а возвращает свои земли. И предлагает Армении, если уж называть вещи своими именами, достойный мир — с уважением границ, безопасностью, сотрудничеством.

Если там найдут в себе силы проанализировать предложенные пять принципов, «сложить два и два» и сделают выбор в пользу долгосрочного мира, этот шаг будет в интересах всех. Но если там вновь ударятся в мечты о «государственности «Арцаха»», а в предложенном мире будут видеть сначала «азербайджанскую повестку», а потом уже собственно мир…последствия для Армении будут куда тяжелее, чем даже итоги 44-дневной войны.

Так что выбор теперь за Ереваном.

А.Шакур