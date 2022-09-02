Европейское космическое агентство анонсировало запуск на орбиту Земли спутника, работающего в рамках миссии «Биомасса». Миссию планируют запустить в начале 2024 года. Устройство будет беспрецедентно подробно отслеживать леса Земли, пишет Inverse.

Спутник состоит из рефлектора шириной 40 футов, подвешенного на стреле над его прямоугольным корпусом — все это выглядит как гигантский зонтик, защищающий нашу планету.

Эта конструкция помогает видеть с помощью низкочастотной формы радара, называемой P-диапазоном, который проникает сквозь листья, но отражается от более плотных материалов, таких как дерево. С помощью этой технологии ученые могут беспрецедентно взглянуть на сокращающиеся леса Земли.

«Когда вы смотрите с помощью оптического прибора из космоса на вершину тропического леса, вы видите только листья и больше ничего. Спутник будет вращаться на высоте чуть более 400 миль над Землей и сделает снимки всей планеты за 228 дней. Миссия рассчитана на пять лет, и ученые смогут сравнивать данные о биомассе Земли из года в год. Полученные данные позволят создать более точные модели климата, а также лучше понять, как растения вплетаются в биосферу Земли», — говорит Майкл Ферингер, руководитель программы миссии «Биомасса».