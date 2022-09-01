Генеральный прокурор Армении Артур Давтян предложил ввести в стране смертную казнь за государственную измену, такое сообщение распространила пресс-служба надзорного ведомства.

Он указал, что из материалов уголовных производств, ведущихся по фактам госизмены, следует, что использование современных методов для вербовки граждан Армении делает особенно важным ужесточение наказания за это преступление.

«Фиксируются такие ужасные проявления госизмены, при которых для обеспечения социальной справедливости, безопасности требуется самое жесткое наказание, вплоть до смертной казни», — сказал Давтян, слова которого приводит news.am.