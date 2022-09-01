Греческая газета «Катимерини» пишет, что турецкие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) представляют «угрозу» для страны: «Греция не имеет достаточного количества средств радиоэлектронной борьбы. Это вызывает беспокойство в случае возможного турецко-греческого конфликта в Эгейском море».

Газета, основывая свои новости на данные греческих военных источников, отметила, что «часть функций турецких самолетов в Эгейском море теперь выполняется БПЛА».

«Катимерини» цитирует президента Реджепа Тайипа Эрдогана: «Теперь мы с нашими БПЛА «Bayraktar TB-2», «Akıncı», «Anka-S» являемся страшным бичом тех, кто враждебен нам в мире».

В дополнение к словам президента Турции газета приводит технические характеристики БПЛА Bayraktar TB-2, Akıncı и Anka-S.

В статье утверждается, что Греция в «предупредительных» целях против турецких БПЛА также разрабатывает свои проекты.

«На восточных островах Эгейского моря в условиях большой секретности осуществляется развертывание элементов противодействия БПЛА израильского производства. С другой стороны, принято решение о закупке БПЛА MQ-9 из США. На повестке дня также разработка отечественных БПЛА», — пишет «Катимерини».

Вместе с этим отмечается, что Греция не имеет достаточного количества средств радиоэлектронной борьбы. Это вызывает беспокойство в случае возможного турецко-греческого конфликта в Эгейском море.