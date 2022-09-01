Россия пытается превратить визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС в бесплодную экскурсию. Россияне также прилагали усилия, чтобы обмануть делегацию, в том числе, через запугивание жителей Энергодара.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

Он приветствовал визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, который состоялся несмотря на все провокации россиян и обстрелы Энергодара и территории станции.

«Украина сделала все для того, чтобы эта миссия состоялась. Но плохо, что оккупанты пытаются превратить эту миссию МАГАТЭ — действительно необходимую — в бесплодную экскурсию по станции. Верю, что этого удастся не допустить», — сказал президент.

Он отметил, что у делегации есть возможность сделать объективные выводы про риски, которые возникли на ЗАЭС из-за россиян.

«Главное, чтобы была воля сделать именно объективные выводы — постоянные обстрелы, присутствие российских военных и оружия на станции, издевательства над украинским персоналом и попытки отдать станцию под управление представителей «Росатома», которые вообще не способны к ответственному отношению к такому объекту. Вот это причины угроз», — сказал Зеленский.

Он добавил, что у Украины есть данные о том, что Россия делала много циничных вещей, чтобы обмануть миссию, в том числе, с помощью запугивания жителей Энергодара.

«Оккупанты заставляли людей лгать представителям МАГАТЭ, передавать какие- то бумажки, что-то там подписывать, что-то говорить», — сказал президент.

Зеленский отметил, что во время встречи с гендиректором МАГАТЭ он договорился об обязательном сопровождении миссии независимыми журналистами из украинских и международных СМИ. Однако этого не было сделано, несмотря на обещания.

«К сожалению, оккупанты не пустили журналистов, но организовали массовку своих пропагандистов. К сожалению, представители МАГАТЭ не защитили представителей независимых СМИ», — сказал он.

Президент надеется, что миссия все же сделает объективные выводы из обстоятельств на ЗАЭС.

«И главное, что должно произойти, — это демилитаризация территории станции. Именно это является целью украинских и международных усилий. И плохо, что мы пока не услышали ответных призывов от МАГАТЭ. Хотя и говорили об этом с господином Гросси на нашей встрече в Киеве. Это был ключевой — ключевой! — пункт безопасности наших договоренностей: демилитаризация и полный контроль со стороны наших атомщиков», — подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что Запорожская АЭС сможет вернуться к вполне безопасной работе, которая всегда была под контролем Украины, после вывода российских войск и прекращения провокаций россиян и обстрелов Энергодара и соседних районов.