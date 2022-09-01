«Два вертолета участвуют в тушении пожара, вспыхнувшего в горной местности в Загатале. Они выполняют более ста рейсов в течение дня».

Об этом поведал замглавы Государственной противопожарной службы МЧС, полковник Рза Худиев.

Он отметил, что пожар произошел в высокогорно-лесистой местности со сложным рельефом, поэтому подача воды туда затруднена. По этой причине к тушению пожара привлечены два вертолета. Они совершили более ста вылетов за день в целях тушения пожаров.

Рза Худиев добавил, что сельчане демонстрируют самоотверженность в тушении пожаров на участках со сложным рельефом.