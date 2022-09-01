Совет Безопасности ООН 22 сентября проведет заседание по вопросу «поддержания мира и безопасности» Украины. Об этом говорится в программе работы Совбеза в сентябре.
В течение этого месяца Франция будет председательствовать в СБ ООН.
Совет Безопасности ООН 22 сентября проведет заседание по вопросу «поддержания мира и безопасности» Украины. Об этом говорится в программе работы Совбеза в сентябре.
В течение этого месяца Франция будет председательствовать в СБ ООН.
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