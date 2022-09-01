Рубен Варданян, российский бизнесмен армянского происхождения, в очередной раз напомнил о себе. Он распространил в соцсетях заявление, где сообщил, что решил «отказаться от российского гражданства и переехать в «Арцах» (здесь и далее кавычки наши— Minval). Поблагодарил миротворцев за то, что те, по его мнению, «обеспечивают безопасность «арцахцев»», выразил надежду, что «мандат нужно закрепить на период до тех пор, пока мы не будем готовы сами полноценно обеспечивать безопасность народа «Арцаха»». Для полного джентльменского набора, озвучил угрозы в адрес Азербайджана: «Я хочу обратиться к нашим соседям, которые часто используют очень агрессивную риторику, я хочу сказать: перестаньте сжимать пружину! Это опасный и недальновидный путь, примененная сила обязательно однажды опять ударит бумерангом». И, разумеется, уверял, что сегодня в «Арцаха» решаются если не судьбы мира, то по крайней мере судьбы «армянства».

Рубен Варданян вообще любит видеообращения. Достаточно вспомнить, как в разгар 44-дневной войны он уже стращал всех и вся, будто бы в «Арцахе» решается судьба мировой цивилизации, и звал на помощь и Путина, и российских офицеров, и власти Грузии, и Бог знает еще кого. Закончилось все, разумеется, громким пшиком. На помощь Армении по его призыву никто не пришел. И сегодня вряд ли его эмоциональные призывы к «мировому армянству» возымеют эффект.

Можно, конечно, не устраивать господину Варданяну экзамен по истории и спрашивать, в курсе ли он, что в этой «цитадели армянства» этнических армян до Туркманчайского договора не было вообще. Примечательно другое.

Можно долго гадать об истинных мотивах отказа господина Варданяна от российского гражданства. Особенно если вспомнить, что это тот самый Варданян, который еще в девяностые основал в России одну и крупнейших «прачечных денег» — банк «Тройка Диалог». А отказывается он от российского паспорта как раз в то время, когда в ЕС обсуждают санкции и отказ выдавать россиянам «шенгенские» визы.

Но куда примечательнее другое. Господин Варданян — не первый российский олигарх, который задумал «совершить релокацию» в Карабах. Еще до 44-дневной войны там появился скандально известный бизнесмен Герман Стерлигов. А его супруга даже устраивала «показ мод», где модели дефилировали в длинных юбках «под старину», но зато с боевым оружием. Однако на оккупированных на тот момент азербайджанских землях сей субъект не удержался.

Что же касается господина Варданяна, то смеем напомнить: со своей «релокацией» он слегка опоздал. Это до Отечественной войны можно было строить планы поучаствовать в грабеже азербайджанских земель. А сейчас — «подвешенное» состояние, отсутствие внятных перспектив на будущее и полная «безнадёга».

Возможно, конечно, что на самом деле господин Варданян строит планы относительно политической карьеры в Армении. Сей персонаж еще осенью 2021 года раздавал интервью, где делился планами создать свою партию и бороться за пост президента Армении (притом что в Армении президент — фигура почти что декоративная), даже привлёк в эту партию экс-главу МИД Армении Ара Айвазяна и его заместителей…Но все опять закончилось ничем.

Теперь сей субъект решил отправиться в Ханкенди. И любопытно понаблюдать, как надолго его хватит. Особенно с учетом нынешней ситуации в Карабахе, которая развивается, мягко говоря, не в пользу армянской стороны.

Отдел политики Minval.az