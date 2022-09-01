Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что оставит представителей агентства на Запорожской АЭС. Он сообщил об этом после прибытия на станцию в четверг 1 сентября.

«Мы собираемся немедленно начать оценку ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС, мы будем поддерживать связь и консультироваться с персоналом. Я рассмотрю возможность установления постоянного присутствия МАГАТЭ на АЭС… Очень важно, чтобы мир знал, что здесь происходит», — заявил он.

«Сотрудникам миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) было сложно добраться до Запорожской АЭС, но по прибытии на станцию они смогли провести первичную оценку и увидеть профессиональную работу персонала», — отметил Гросси.

«Да, это (добраться до АЭС) было непросто. Но важно, что мы прибыли. <…> Для меня работа начинается сейчас. Мы провели первичную оценку. Мы видим самоотверженную работу персонала и руководства станции. Несмотря на сложную ситуацию и обстоятельства, они очень профессионально выполняют свою работу», — сказал он журналистам.