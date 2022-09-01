Несколько дней назад Минюст РФ включил в список экстремистских материалов «Сахих аль-Бухари» — достоверный источник жизнеописания Пророка Мухаммада, который мусульманские учёные признают вторым по значимости после Священного Корана.

Об этом в своем телеграмм-канале пишет Рамзан Кадыров.

«Решение это принято судом Татарстана после запросов об экспертизе в различные инстанции, в том числе и в Московский исламский университет. Бездействие и абсолютное безразличие так называемых богословов привело к тому, что суд в итоге обратился к некомпетентной экспертизе. И теперь миллионы мусульман России находятся в недоумении: как исповедовать религию, если в стране начинают запрещать канонические религиозные издания?», — вопрошает Кадыров.

«Межконфессиональный мир в большой России строится на принципах свободы вероисповедания. Ислам обязывает мусульман защищать интересы государства в том числе на рубежах, если государство не ущемляет религию. Посмотрите, что творится в Европе. Карикатуры на лучшего из людей, акции против хиджабов, митинги против мусульман — все это привело к деградации общества до уровня ниже животного.

Если это решение не будет пересмотрено и в вопросах анализа религиозной литературы не начнут привлекать компетентных экспертов, я боюсь, что мусульмане не будут чувствовать себя в России как дома. И тут религия уже предписывает мусульманину действовать совершенно по-другому», — отмечает чеченский лидер.

«Я уверен, что руководство государства и администрация президента обратят внимание на вердикт суда. Нет сомнений в том, что необходимо срочно пересмотреть принятое решение с привлечением компетентных богословов. Сборник хадисов Бухари — это надёжный и достоверный источник того, как жил и на что наставлял наш любимый Пророк Мухаммад. Его уклад жизни и его слова — это пример для нас и руководство.

Как отметил наш достопочтенный муфтий Шейх Салах-Хаджи Межиев, мы, мусульмане России, осуждаем это решение, требуем его пересмотра и уверены, что наш призыв будет услышан», — подытожил Кадыров.