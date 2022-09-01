Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым послание лидера республики к народу и пожелал ему удачи в реализации озвученных задач.

«Были затронуты вопросы, связанные с сегодняшним выступлением Касым-Жомарта Токаева с посланием народу Казахстана. Владимир Путин высказал пожелания успехов в реализации озвученных в этом послании масштабных задач», — сообщила в четверг по итогам разговора пресс-служба Кремля.

Там добавили, что президенты выразили «обоюдный настрой на дальнейшее развитие и углубление российско-казахстанских отношений, в том числе с учетом договоренностей, достигнутых на недавней двусторонней встрече на высшем уровне в Сочи».