Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы попросило разъяснений от посольства России из-за слов главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Москва будет расценивать нападение на российских миротворцев или военных, охраняющих военные склады Приднестровье, как на всю страну, сообщает ТАСС.

«Министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску распорядился о вызове сегодня в МИДЕИ временного поверенного в делах Российской Федерации в Республике Молдова для получения разъяснений относительно заявлений главы российской дипломатии, а также для выражения позиции наших властей», — говорится в заявлении.