Президент Франции Эммануэль Макрон призвал брать в расчет то, что многие государства не разделяют взгляды Запада или придерживаются нейтральной позиции относительно происходящего в Украине. Об этом он сказал 1 сентября во время встречи с французскими послами, передает ТАСС.

«В странах Африки, Азии и Латинской Америки нам говорят, что это региональный конфликт, последствия которого они испытывают на себе, не понимая, почему», — сказал французский лидер.

Политик отметил, что с точки зрения демографии эти государства представляют значительную часть населения Земли.