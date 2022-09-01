Певица Алла Пугачева ответила на истерику пропагандиста Владимира Соловьева, который заявил, что что звезда вернулась на Родину потому, что у нее деньги закончились.

Соловьев также осудил Пугачеву за молчание о войне в Украине, когда ее супруг Максим Галкин активно поддерживает украинцев.

«Вернулась в Россию, чтобы детей в школу отправить, в отпуске была? Да кого обманывать? И не заметила, что муж нес, не сказала ни слова. А приехала зачем? Деньги кончились? Не думаю. А мы должны делать вид и умиляться, и слезу из глаз: «Ой, Пугачева вернулась!» Что же мы не понимаем ничего? Собраться никак не могла! Пускай объяснит все. Она же прибыла навести порядок в головах россиян», — заявил ранее Соловьев.

Но у Примадонны нашлось, что ему ответить. На своей странице в Instagram она заявила, что ей жаль Владимира.

«Жаль Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства», — лаконично написала Пугачева.