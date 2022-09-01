1 сентября в Риме в связи с определением рамок сотрудничества по Итальянско-азербайджанскому университету, созданием факультетов и программ состоялась церемония обмена подписанными соглашениями об академическом сотрудничестве между Университетом АДА и пятью ведущими итальянскими высшими учебными заведениями — Университетом Луис Гвидо Карли, Римским университетом Сапиенца, Туринским политехническим университетом, Болонским университетом и Миланским политехническим университетом.

В мероприятии принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Сначала состоялся обмен соглашениями.

«Соглашением об академическом сотрудничестве между Университетом АДА и Университетом Луис Гвидо Карли по Итальянско-азербайджанскому университету» обменялись ректор Университета АДА, профессор Хафиз Пашаев и вице-президент Университета Луис Гвидо Карли, профессор Паола Северино.

«Соглашением об академическом сотрудничестве между Университетом АДА и Римским университетом Сапиенца по Итальянско-азербайджанскому университету» обменялись ректор Университета АДА, профессор Хафиз Пашаев и ректор Римского университета Сапиенца, профессор Антонелла Полимени.

«Соглашением об академическом сотрудничестве между Университетом АДА и Туринским политехническим университетом по Итальянско-азербайджанскому университету» обменялись ректор Университета АДА, профессор Хафиз Пашаев и ректор Туринского политехнического университета, профессор Гвидо Саракко.

«Соглашением об академическом сотрудничестве между Университетом АДА и Болонским университетом по Итальянско-азербайджанскому университету» обменялись ректор Университета АДА, профессор Хафиз Пашаев и исполнительный проректор Болонского университета, профессор Симона Тонделли.

«Соглашением об академическом сотрудничестве между Университетом АДА и Миланским политехническим университетом по Итальянско-азербайджанскому университету» обменялись ректор Университета АДА, профессор Хафиз Пашаев и директор департамента дизайна Миланского политехнического университета, профессор Алессандро Дезерти.

После обмена документами выступил Ильхам Алиев.

Затем выступили государственный секретарь Министерства экологического перехода Итальянской Республики Ванниа Гава, от имени итальянских университетов-партнеров по Итальянско-азербайджанскому университету — вице-президент Университета Луис Гвидо Карли, профессор Паола Северино и ректор Университета АДА, профессор Хафиз Пашаев.