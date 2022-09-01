Российские военные были сбиты с толку решением президента Владимира Зеленского о разработке плана по освобождению юга, в результате чего огромная группировка врага численностью 25 тысяч на правом берегу Днепра попала в ловушку. На ее полное уничтожение ВСУ потребуется несколько недель.

Еще одну ловушку агрессору можно организовать и в аннексированном Крыму.

Такой прогноз, как передает Minval, в интервью украинскому изданию «Обозреватель» озвучил военный эксперт Олег Жданов.

– Что вы скажете по поводу контрнаступления на юге? Конечно же, всех интересует, как все пойдет? Удастся ли освободить юг страны?

– Генеральный штаб сказал: есть отдельные контрнаступательные действия на отдельных участках. Но никто массированно не встал и не пошел широким фронтом в атаку.

– Что тогда мы можем иметь с этих отдельных контрнаступательных действий? Насколько они серьезные?

– Они могут показать, насколько устойчива сегодня оборона российских войск. Если оборона устойчивая, значит, мы остановимся, если не устойчивая, значит, мы будем продвигаться. Но в любом случае массированного наступления сегодня ожидать вообще не стоит.

– Почему президент отдал приказ сосредоточить силы именно на юге? Почему для нас наиболее важно именно это направление?

– Речь идет о распоряжении Генштабу о подготовке генплана операции по освобождению юга Украины. Это было абсолютно нормальное явление. Потом было разъяснение представителя Офиса президента Подоляка о том, что это распоряжение было элементом информационно-психологической операции, которую проводил Генеральный штаб ВСУ.

И эта операция сработала. Россияне испугались, начали массовую перегруппировку войск. В результате на правом берегу Днепра мы увидели 25 тысяч российского войска, что нас устроило, потому что мы сразу же начали обрезать им пути логистики и снижать боеспособность этой группировки.

В этом и заключался стратегический замысел. Сейчас на правом берегу Днепра находится самая многочисленная и самая боеспособная группировка российских войск, она заперта нашими силами. И мы постепенно ее уничтожаем нашими средствами дальнего действия.

– В какой перспективе можно полностью уничтожить эту группировку или сделать ее небоеспособной?

– Может быть, месяц, может, полтора. Или так – от трех до шести недель. Все будет зависеть от того, насколько плотно мы закроем капкан, то есть заблокируем переброску туда топлива, боеприпасов, продовольствия. Они сейчас возят все это на паромах, лодках, на чем угодно. А мы каждый день наносим удары по мостам, чтобы максимально препятствовать этому.

Но там у них очень много боеприпасов. Когда занимает свои позиции, Россия завозит сразу десятки и сотни тонн боеприпасов всех видов. Кстати, в недавнем видео о том, как украинцы зашли на отбитые позиции российских войск, в одном блиндаже лежал целый КамАЗ боеприпасов.

– Если говорить о ловушках для врага, в частности, в Крыму, согласитесь, хорошо было бы решить вопрос с Крымским мостом. Настал ли «час Ч» для Крымского моста?

– «Час Ч» для Крымского моста настал давным-давно. Просто у нас до сих пор нет средств, чтобы этот мост достать. Если бы нам передали ракеты типа ATACMS, мы бы уже давно достали этот мост и вообще не было бы никаких проблем.

Во всяком случае, мы бы постарались хотя бы не разрушить, а вывести его из строя. Как Антоновский мост. Мы же его не разрушили, но сейчас тяжелая техника пройти по нему не в состоянии.

– Кстати, почему не дают ATACMS и когда дадут, если дадут?

– Думаю, что дадут. Может быть, в сентябре, ближе к ленд-лизу. Во всяком случае, не сейчас. США немного притормаживают в плане передачи нам вооружений, вот что плохо. У них, похоже, есть свое видение на ход этой кампании.