Программы обучения слушателей и курсантов российских военных вузов обновлены с учетом выполнения миротворческих задач в Карабахе, применения Вооруженных сил в Сирии и опыта «спецоперации» в Украине. Об этом сообщил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в докладе министру обороны России Сергею Шойгу, передает ТВ «Звезда».

По его словам, в новом учебном году основные усилия будут сосредоточены на формировании практических умений по управлению воинскими частями, соединениями, объединениями и межвидовыми группировками в условиях боевой обстановки.

А особое внимание следует уделить изучению вопросов эксплуатации и боевого применения робототехнических комплексов и систем, беспилотных летательных аппаратов.