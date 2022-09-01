Новоназначенный посол Великобритании в Азербайджане Фергус Оулд посетил Аллею шехидов.

Об этом британский дипломат написал в Twitter.

«Сегодня я посетил Аллею шехидов, чтобы почтить память героев, павших за свободу и независимость Азербайджана», — отметил он.