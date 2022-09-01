Новоназначенный посол Великобритании в Азербайджане Фергус Оулд посетил Аллею шехидов.
Об этом британский дипломат написал в Twitter.
«Сегодня я посетил Аллею шехидов, чтобы почтить память героев, павших за свободу и независимость Азербайджана», — отметил он.
Bugün mən Şəhidlər Xiyabanına, Azərbaycanın azadlığı və müstəqilliyi uğrunda Sovet qoşunlarına qarşı vuruşaraq şəhid olan qəhrəmanların xatirəsini ehtiramla yad etməyə gəlmişəm. pic.twitter.com/yT9wr0U6QT
— FergusAuldFCDO (@FergusAuldFCDO) September 1, 2022
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