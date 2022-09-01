Москва и Пекин не намерены развивать отношения, направленные против какой-либо страны мира. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

«Мы не будем развивать с КНР беспрецедентные отношения, отношения принципиально нового качества против кого бы то ни было. Об этом тоже сказано в документах, одобренных на высшем уровне [президентом РФ Владимиром] Путиным и [китайским лидером] Си Цзиньпином», — сказал он.

Лавров добавил, что Россия не скрывает от мирового сообщества, как развиваются ее отношения с Китаем. «И мы, и Пекин делаем это транспарентно, открыто. Наши отношения достигли наивысшего и наилучшего по качеству уровня за всю историю связей между нашими странами, — указал министр. — Пару лет назад Путин и Си Цзиньпин обращались на каком-то этапе к этой теме. В заявлении, принятом на высшем уровне, сказано, что российско-китайские отношения вышли на принципиально новый уровень, который по своему качеству превосходит классические военные союзы прошлой эпохи».

Глава МИД РФ отметил тесное военное взаимодействие России и Китая и подчеркнул, что регулярно проводятся учения всех родов войск на двустороннем уровне и в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Лавров также обратил внимание, что Россия и Китай будут продвигать позитивную повестку дня, прежде всего по развитию связей на Евразийском континенте. «У нас есть Евразийский экономический союз, у которого есть договор о сотрудничестве с Китаем. У нас есть двусторонний договор с КНР о том, как мы будем использовать свои двусторонние связи для продвижения евразийской интеграции с участием Евразийского экономического союза, ШОС, АСЕАН и стран, расположенных в этом общем геополитическом пространстве», — заключил глава российского внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, Россия и Китай видят попытки стран Запада распространить влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), но Москва и Пекин не поддадутся на провокации. «Мы вместе с КНР видим эти опасности, но мы не дадим себя спровоцировать, мы будем продвигать повестку дня, которая будет, очевидно, куда более привлекательна для всех стран региона, нежели конфронтация, которую навязывают западники», — сказал Лавров.