Штаб сухопутных войск НАТО (LANDCOM) удалил из своих соцсетей поздравление Турции с днем победы над Грецией в 1922 году после протеста Афин. Об этом сообщает греческое новостное агентство AMNA.

30 августа в Twitter-аккаунте штаба сухопутных войск НАТО, базирующегося в Измире, появился пост с поздравлением Турции со столетней годовщиной независимости.

«Мы присоединяемся к нашим турецким союзникам в НАТО и за ее пределами в праздновании их Победы и Дня турецких вооруженных сил», — говорилось в сообщении.

В ответ на это постоянный представитель Греции при НАТО выразил жесткий протест генеральному секретарю Североатлантического альянса. По его мнению, подобное поздравление неуместно и неприемлемо.

В 2022 году Турция отмечает 100 лет после победы над греками в битве при Думлупынаре, ставшей переломной в Национально-освободительной борьбе турецкого народа. Для Греции это поражение ознаменовало разгром в Малой Азии.