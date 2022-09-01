Власти Китая ввели локдаун в мегаполисе Чэнду с населением в 21 миллион человек из-за вспышки Covid-19.

После шести вечера на улицах Чэнду объявляется комендантский час, а до этого времени покидать жилище может только один член семьи раз в сутки для покупки продуктов.

Местные власти попросили горожан не пытаться уезжать из мегаполиса без крайней необходимости.

Также в Чэнду остановлены такси и закрыты компании по прокату велосипедов.

В ближайшие четыре дня власти намерены провести массовое тестирование на коронавирус.