Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который в среду в Брюсселе провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, считает, что его кабмин должен продолжать политику установления мира в регионе. Об этом он заявил в четверг на заседании правительства.

«Понятно, что обсуждение было обширным, непростым, но хочу зафиксировать, что наши цели должны оставаться такими, как я заявлял в своих публичных выступлениях. Правительство Армении приняло политику повестки мира, и нам нужна решимость для ее реализации», — отметил он.