В Кремле рассчитывают на проведение «референдумов» в «ЛНР», «ДНР», Херсонской, Запорожской и Харьковской областях до конца осени.

Начиная подготовку к «референдумам», в Кремле исходили из концепции, что, в зависимости от военной ситуации, они могут пройти «в близкой или отдаленной перспективе», где под близкой подразумевался сентябрь, а под отдаленной — ноябрь.

Оптимистичный сценарий — проведение «референдумов» в сентябре — скорее всего, реализован не будет, говорят источники РБК. В качестве одной из возможных дат звучит 4 ноября (День народного единства). Но все это не более, чем предварительные прикидки, поскольку решение по-прежнему будет зависеть «от ситуации на фронтах», говорят источники РБК.