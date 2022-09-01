Накануне отечественные и мировые медиа-структуры распространили новость о кончине первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева.

Немного предыстории, которая прольет свет на темную личность Горбачева. Есть выражение: «О мертвых либо хорошо, либо ничего». Но не все знают продолжения фразы: «Ничего, кроме правды». А правда заключается в том, что автор «демократии» в заплесневевшим советском обществе, решил выкинуть фортель. Он сыграл в игру, которая ему оказалась не под силу.

Гласность, перестройка, ускорение. Этими лозунгами бравировал Горбачев, считая, что можно разрушить монумент, и в одночасье построить «новый мир».

Как мы все знаем, «новый мир» построен не был, но зато был оставлен кровавый след «меченого демократа».

Вильнюс. Тбилиси. Баку. Благодаря «демократу» Горбачеву в этих городах была резня мирного населения. И при этом Горбачев продолжал наряжать на себя рясу миротворца, не замечая крови, в которую он окунул руки по самое горло.

К сожалению, сей «демократ» избежал земного суда, но перед Высшим судом он будет держать ответ за все свои злодеяния.

Естественно, что эту одиозную личность на постсоветском пространстве, и в западных клубах воспринимали диаметрально противоположно. Если для «цивилизованного Запада» Горбачев был «голубем мира», то в союзных республиках он запомнился как кровавый палач.

Но вот что интересно. Горбачев волей или неволей реализовал многолетнюю мечту Запада, в частности, США. Он разрушил великую державу, за что получил Нобелевскую премию. Однако, все не так просто. Нашлись люди, которые сегодня пытаются исправить «ошибку» Горбачева и реализовать пресловутый проект «СССР 2.0».

Мечтателей вернуть былое вновь немало, только фокус в том, что в прошлое вернуться невозможно.

Тем не менее, российские пропагандисты стараются откорректировать недостатки Горбачева.

В частности, российская журналистка Маргарита Симоньян высказалась в своем телеграм-канале написала: «Горбачев умер. Время собирать разбросанное».

Можно было бы списать слова Симоньян на ее штудирование Ветхого завета, где сказано: «Время разрушать и время строить; время плакать и время смеяться; время разбрасывать камни, и время собирать камни, время обнимать и время уклоняться от объятий».

Только проблема в том, что Маргарита Симоньян далека не только от Создателя, но и от человечности. Ее деятельность имела единый вектор: сеять вражду.

Стоит отметить, что Симоньян сегодня является одной из говорящих голов «кремлевской гидры». И говоря о том, что «время собирать разбросанное», Маргарита Симоньян вовсе не руководствовалась словами Эклезиаста. Она просто озвучила истинные намерения Москвы.

Возможно, так оно и было бы, если бы не Украина. Московская коса напала на украинский камень. Так что, России собирать нечего. Поезд давно ушел…

Фарид Теймурханлы