Русская пословица гласит: «В гостях хорошо, а дома лучше». Однако, судя по всему, не все русские слышали об этом мудром выражении своего же народа.

Вся проблема в змее, которая источает яд в виде великорусского шовинизма. Спустя сотни лет имперское мышление российских «властителей дум» не изменилось ни на йоту. Во всей своей красе оно проявилось в период «нерушимого» Советского Союза, когда Москва властным жестом решала, кому жить, а кого казнить. И не только у себя дома, в России, но и во всех 15 республиках, входящих в состав СССР.

Да, конечно же, были определенные плюсы этого «колосса», как оказалось, на глиняных ногах, но лишь один большой минус перечеркивал все еле заметные, трепетные плюсы. Диктат России, ее роль «старшего брата» в отношениях с «республиками свободными» однозначно пресекала на корню даже мысль о независимости «младших братьев».

После развала «нерушимого» СССР, в кое дело свою огромную лепту внес Михаил Горбачев, отправившись в преисподнюю вчера, «младшие братья» определили свой путь развития. Однако дух великорусского шовинизма не выветрился из голов носителей этой бредовой идеи.

Сегодня все чаще раздаются голоса отдельных «постсоветских» флагманов, которые пытаются реализовать проект «СССР 2.0». И предлагается это сделать просто. Как говорится, пойти по проторенной тропе, а именно оккупировать бывшие союзные республики.

Бредовая идея настолько застлала глаза «великороссам», что они не желают принять простую реальность: сегодня не начало XX века. На дворе XXI век, где сказкам о вечной дружбе и коммунизму верят только блаженные.

Тем не менее, Россия при каждом удобном случае (созданным ею же) пытается засунуть свой нос в чужие дела. Не будем ходить далеко и просто напомним карабахский конфликт. Именно Москва с подачи армянских сепаратистов разожгла этот костер, который тлел почти 30 лет. Азербайджану удалось его погасить, но было бы глупо подумать, что бывший «старший брат» не попытается заявить о своих интересах.

В результате, после окончания 44-дневной войны в Карабахском регионе Азербайджана ВРЕМЕННО был размещен российский миротворческий контингент. Каким «миром» мазаны российские военнослужащие – тема для отдельного разговора, речь сейчас не об этом. Они, забыв, что находятся в гостях, ведут себя как хозяева.

Так, военнослужащие российского миротворческого контингента, временно дислоцированные в Карабахском регионе Азербайджана, раздали учебники и художественную литературу в Ханкенди на русском языке в количестве шестнадцати тысяч девятьсот сорока двух экземпляров.

Возникает вопрос: российские солдаты заделались учителями и просветителями? Или они считают, что таким образом воспитают среди армянских сепаратистов верноподданнический дух?

Мало того, с подачи сепаратистов российские солдаты в Ханкенди вознамерились построить “Дом русской культуры”. Только вот, овчинка выделки не стоит. Стремление сепаратистов оказаться в лоне России понятно. Понятно также желание обратной стороны на этой волне утвердиться в Азербайджане. Но, как было отмечено выше, на дворе XXI век. И чем быстрее в России избавятся от идеи великорусского шовинизма, тем лучше. И, в первую очередь, для них…

Фарид Теймурханлы