Финская государственная железнодорожная компания VR Group списала все поезда Allegro, курсировавшие между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Об этом сообщает финансовый отчет компании. По итогам первого полугодия, компания списала весь подвижной состав и запасные части для Allegro на общую сумму 45,4 млн евро.

Иногда выражение «поезд ушёл» на практике может выглядеть именно так.

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Страны G7 на этой неделе согласуют план по ограничению цен на российскую нефть, сообщила The Wall Street Journal. Какую цену предлагается ввести, неизвестно. Глава Минфина США Джанет Йеллен сказала, что по этому вопросу удалось достичь «существенного прогресса», но подробностей не привела.

Судя по всему, авторы прогнозов «а куда они денутся», «Европа без российских углеводородов замёрзнет» и т.д. немного переоценили свой экспортный потенциал.

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Ереванский коньячный завод завершил работы по улучшению внешней иллюминации, которые призваны, как заявляют на этом предприятии, подчеркнуть архитектурную особенность и красоту здания, являющегося неотъемлемой частью панорамы нынешней столицы Армении.

Не станем напоминать, что коньячный завод построенная месте разрушенного ханского дворца. Просто отметим: экспорт армянского бренди падает. Продукция стремительно теряет популярность прежде всего на российском рынке. Армения, лишившись «подпитки» в виде ГЭС на ранее оккупированных территориях Азербайджана, стоит на пороге энергетического кризиса. Самое время вывеску менять.

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Крым надежно защищен, меры безопасности в последнее время серьезно усилены. Об этом заявил в интервью «Известиям» назначенный Кремлем «глава Крыма» Сергей Аксенов. По его словам, сейчас нет никакой нужды запрещать въезд туристов или досрочно завершать сезон. «Слухи о закрытии Крыма распространяют украинские фейкометы, эти вбросы начались еще в апреле. Киевскому режиму очень хотелось бы дестабилизировать ситуацию в Крыму, но это у них не получится. Жизнь на полуострове идет своим чередом: никто не паникует, в подвалах не сидит, сбежать не пытается».

Очевидно, те, кто кричал на пляжах «Мамочка, мамулечка, надо сваливать!» совсем не в курсе ситуации. Те, кто стоял в пробках на Крымском мосту, тоже. А недавние «хлопки» и «задымления» вообще не стоят внимания. Интересно, господин Аксёнов сам себе верит?

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге в среду заявила, что у Вашингтона пока нет каких-либо объявлений о возможности отправки представителя американских властей на похороны первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева.

В США «Горби», конечно, любят и почитают. Но, похоже, не настолько, чтобы отправить официальную делегацию на его похороны. Да уж, «отец русской демократии» и его окружение явно рассчитывали на куда большую пышность.

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Армия Сербии начала учения в зоне безопасности у Косово — накануне вступления в силу договоренностей Белграда и Приштины о въездных документах.

В Белграде уверены, что могут позволить себе «играть на обострение»? Или там уже заручились поддержкой от России? Но, как бы поделикатнее, Москва не очень помогла «братушкам» во время Балканской войны. Тем более вряд ли сможет помочь теперь

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«Вопрос о массовом выселении жителей сел «Бердзор» (здесь и далее кавычки наши— Minval), “Ахавно” и “Сус” будет передан в ЕСПЧ, чтобы зафиксировать нарушение прав вынужденных переселенцев и обязать Азербайджан выплатить компенсацию». Об этом заявила глава офиса представителя РА по международно-правовым вопросам Липарит Дрмеян.

Главе офиса по штату положено знать, что, во-первых, в ЕСПЧ Армения недавно проиграла очередной иск. Во-вторых, незаконное заселение чужих оккупированных территорий — уже военное преступление. А в-третьих, тут бы Армении подумать, из каких средств выплачивать компенсации Азербайджану за агрессию и грабеж.