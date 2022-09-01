За прошлые сутки украинские военные ликвидировали еще 450 российских военных. Всего с начала войны потери России составили 48350 военных.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери России на 1 сентября ориентировочно составили:
личного состава — около 48350 (+450) человек ликвидировано;
танков — 1997 (+23);
боевых бронированных машин — 4345 (+33);
артиллерийских систем — 1115 (+24);
РСЗО — 287 (+2);
средства ПВО — 153 (+1);
самолетов — 234 (+0);
вертолетов — 205 (+1);
беспилотников оперативно-тактического уровня — 851 (+2);
крылатые ракеты — 196 (+0);
корабли / катера — 15 (+0);
автомобильной техники и автоцистерн — 3239 (+3);
специальной техники — 104 (+1).
Наибольшие потери за прошедшие сутки российские военные понесли на Донецком и Кураховском направлениях.
Добавить комментарий