За прошлые сутки украинские военные ликвидировали еще 450 российских военных. Всего с начала войны потери России составили 48350 военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери России на 1 сентября ориентировочно составили:

личного состава — около 48350 (+450) человек ликвидировано;

танков — 1997 (+23);

боевых бронированных машин — 4345 (+33);

артиллерийских систем — 1115 (+24);

РСЗО — 287 (+2);

средства ПВО — 153 (+1);

самолетов — 234 (+0);

вертолетов — 205 (+1);

беспилотников оперативно-тактического уровня — 851 (+2);

крылатые ракеты — 196 (+0);

корабли / катера — 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн — 3239 (+3);

специальной техники — 104 (+1).

Наибольшие потери за прошедшие сутки российские военные понесли на Донецком и Кураховском направлениях.