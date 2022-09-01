Объявивший об отставке премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонных переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем призвал Берлин продолжать оказывать военную и экономическую помощь Украине. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

«Лидеры поблагодарили друг за друга за дружбу и сотрудничество на протяжении последних нескольких месяцев, — сказано в нем. — Он (Джонсон — прим.) особо отметил инициативность канцлера Шольца по теме [Украины] и призвал его придерживаться курса на политическую, военную и экономическую поддержку Украины».

В заявлении отмечается, что Шольц поблагодарил Джонсона «за все, что он сделал для Украины на своем посту».

Кроме того, Джонсон «выразил уверенность, что Великобритания и ФРГ продолжат оставаться близкими партнерами по широкому кругу вопросов», включая изменение климата и оборону.