Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 31 августа рассказал о своем участии (в режиме видеосвязи) в форуме Forum 2000, основанном бывшим президентом Чехии Вацлавом Гавелом.

Глава государства отметил, что в обращении к участникам форума призвал их усиливать поддержку Украины в войне против РФ и «защиту всей Европы от российского давления».

«В частности, должен быть наконец-то урегулирован вопрос об ограничении европейских виз для граждан России. Я считаю, что это унизительно для Европы, когда ее рассматривают просто как один большой бутик или ресторан», – сказал Зеленский.

Европа, по словам президента, – это территория, «прежде всего, ценностей, а не примитивного потребления».

«И когда граждане государства, желающего уничтожить европейские ценности, используют Европу для своих развлечений или шопинга, для отдыха любовниц, пока сами работают на войну или для того, чтобы просто молча переждать аморальное падение России, которое происходит именно сейчас, то это совершенно противоречит тому, ради чего Европа вообще объединялась, – отметил Зеленский. – Европейское объединение имело цель поддержания мира на континенте. Работу на спокойное и демократическое развитие европейских стран. Европа не может становиться нравственно глухой».