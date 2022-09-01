Американский миллиардер Илон Маск заявил о приближении конца света. По его словам, это вопрос времени. Об этом пишет Еxpress.

Маск предупредил, что ужасающее событие уровня вымирания, подобное тому, что произошло с динозаврами, может приближаться.

С момента своего образования около 4,5 миллиардов лет назад Земля пережила пять массовых вымираний, в ходе которых около 75 процентов жизни на планете было уничтожено за 2,8 миллиона лет, что является всего лишь мгновением в космических масштабах. Из этих катастрофических событий самым известным является самое последнее, гигантский астероид Чиксулуб, который уничтожил динозавров 66 миллионов лет назад, уничтожив 76% видов в мире.

Однако пока неясно, когда Маск ожидает столкновения такого мощного астероида с Землей. Хотя некоторые экологи утверждают, что человечество уже переживает шестое массовое вымирание, тем более что антропогенное изменение климата угрожает миллиардам видов.