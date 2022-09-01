Швеция передаст Украине артиллерийские боеприпасы на 500 млн крон (около $46,9 млн по курсу Банка Швеции). Об этом в Twitter сообщила глава МИД страны Анн Линде.

«Правительство Швеции представляет 7-й военный пакет для Украины с артиллерийскими боеприпасами на сумму 500 млн шведских крон», – написала Линде.

Она отметила, что это не последний пакет помощи Швеции для Украины.

По словам Линде, управление материальных средств обороны (FMV) и Вооруженные силы Швеции рассмотрят возможность предоставления Украине 155 мм САУ Archer, ПЗРК RBS70 и другого вооружения.

«Швеция стоит с Украиной», – резюмировала глава МИД страны.