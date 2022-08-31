Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что агентство «Рейтер» является аппаратом систематической лжи и манипуляций против Турции и президента страны Тайипа Эрдогана.

Так власти страны отреагировали на публикацию, в которой «Рейтер» обвинил управление по связям с общественностью администрации в «давлении на СМИ и цензуре».

«Мы хорошо знаем намерения агентства «Рейтер» и то, чему они служат и что делают в этом направлении. Мы приглашаем вас заниматься журналистикой только и исключительно ради правды.

То, что британское информационное агентство «Рейтер» выбрало в качестве объекта исследования наше управление коммуникации, которое провело успешные национальные и международные исследования с использованием модели коммуникации Турции, является лишь показателем того, насколько мы находимся на правильном пути, и поводом для нашей гордости», — говорится в заявлении Алтуна, которое приводит управление.

Заявив, что «Рейтер» является аппаратом операций по восприятию и систематических манипуляций против президента Реджепа Тайипа Эрдогана и Турции», Алтун пояснил, что ранее агентство неоднократно публиковало ложные новости.