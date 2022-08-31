Против России уже введены мощные санкции за вторжение в Украину, но страна-агрессор еще надеется, что сможет адаптироваться к ним. Об этом, обращаясь по видеосвязи в участникам конференции Forum 2000 в Праге, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский говорил участникам форума, что Украине нужна финансовая и военная поддержка, а также в очередной раз напомнил о необходимости усиления санкционного давления на РФ.

«Мир уже вооружил свободу в этом сражении против тирании мощными санкциями против России. Но потенциал государства-террориста еще не разрушен этими санкциями. Россия до сих пор надеется на то, что адаптируется к санкциям и сможет выдержать давление свободного мира. Следовательно, нужны новые санкционные пакеты. От всех без исключения», – сказал он.

Президент подчеркнул, что за ядерный шантаж на Запорожской атомной электростанции необходимо ввести блокирующие санкции против «Росатома». Сотрудники этой российской госкорпорации работают на повторение Чернобыльской катастрофы на ЗАЭС, сказал Зеленский.

«Это должно быть наказано. Пока еще не поздно. Благодаря санкциям все потенциальные государства-агрессоры в мире должны увидеть, что цена радиационного шантажа будет неподъемной шантажисту. Нужно наконец-то полностью заблокировать российскую банковскую систему. Сколько можно об этом говорить? Это абсурдно, что российские банки до сих пор могут работать с мировой финансовой системой, когда российское государство делает все, чтобы нанести миру больше вреда!» – добавил он.